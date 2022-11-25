Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как же я тебя люблю! Мы победим». Сестра Роналду — о его слезах во время гимна Португалии

«Как же я тебя люблю! Мы победим». Сестра Роналду — о его слезах во время гимна Португалии
Комментарии

Эльма Авейру и Катя Авейру, сёстры нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, отреагировали на слёзы брата во время национального гимна перед матчем 1-го тура чемпионата мира 2022 года с Ганой (3:2).

«Поймут только те, кто прошёл через это», – написала Катя Авейру в своей соцсети.

«Это показатель любви. Любимый мой, как же я тебя люблю! Мы победим. Я всегда с тобой», – также прокомментировала эпизод Эльма Авейру.

Напомним, Роналду — первый футболист в истории чемпионатов мира, отличившийся на пяти турнирах подряд. Также португалец упрочил своё лидерство в списке лучших бомбардиров национальных команд за всё время, отличившись в 118-й раз.

В следующем туре сборная Португалии сыграет с командой Уругвая. Матч состоится в понедельник, 28 ноября (22:00 мск).

«Все безработные плачут». В соцсетях издеваются над Криштиану Роналду за эмоции на ЧМ-2022 «Все безработные плачут». В соцсетях издеваются над Криштиану Роналду за эмоции на ЧМ-2022

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022