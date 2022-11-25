«Как же я тебя люблю! Мы победим». Сестра Роналду — о его слезах во время гимна Португалии

Эльма Авейру и Катя Авейру, сёстры нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, отреагировали на слёзы брата во время национального гимна перед матчем 1-го тура чемпионата мира 2022 года с Ганой (3:2).



«Поймут только те, кто прошёл через это», – написала Катя Авейру в своей соцсети.



«Это показатель любви. Любимый мой, как же я тебя люблю! Мы победим. Я всегда с тобой», – также прокомментировала эпизод Эльма Авейру.



Напомним, Роналду — первый футболист в истории чемпионатов мира, отличившийся на пяти турнирах подряд. Также португалец упрочил своё лидерство в списке лучших бомбардиров национальных команд за всё время, отличившись в 118-й раз.



В следующем туре сборная Португалии сыграет с командой Уругвая. Матч состоится в понедельник, 28 ноября (22:00 мск).

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