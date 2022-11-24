А ещё болельщики обсуждают пенальти в ворота Ганы.

«Все безработные плачут». В соцсетях издеваются над Криштиану Роналду за эмоции на ЧМ-2022

ЧМ-2022 начался очень эмоционально для Криштиану Роналду и его поклонников. Теперь уже бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» стал автором первого гола сборной Португалии на турнире. Игра с Ганой складывалась непросто для команды Фернанду Сантуша, но в середине второго тайма при счёте 0:0 Роналду проявил лидерские качества. Заработал пенальти, который сам же и реализовал. Таким образом. Криштиану стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира.

Впрочем, справедливость этого 11-метрового вызвала у многих сомнения. Похоже, Криштиану обхитрил и соперников, и судей во главе с американцем Исмаилом Эльфатом. По мнению эксперта «Чемпионата» Игоря Федотова, никакого фола не была – арбитру следовало назначить угловой.

А вот комментарии болельщиков в «Твиттере». Есть и те, кто на стороне Роналду.

@Nikky_LFC: «Только что увидела «нырок» Роналду. Я понимаю, что ФИФА хочет, чтобы звёзды забивали на чемпионате мира, но это просто нелепо».

@KingRula3: «Даже VAR проявляет уважение к опыту Роналду на чемпионатах мира».

@RizlsinTheHouse: «Болваны, утверждающие, что Роналду незаслуженно получил пенальти, ничего не говорят об ошибочно отменённом голе».

@DavidJason1010: «Они назначили этот пенальти, потому что знают, что Роналду больше не может забивать по-другому».

@vmsaintino10: «Этот матч доказывает, что Роналду разучился забивать с игры. Это конец эры».

Ещё один момент с участием Роналду, который обсуждают после игры с Ганой – слёзы Криштиану во время исполнения национального гимна. Вот насколько важны для нападающего выступления за сборную. Он признавался, что готов закончить карьеру, если Португалия выиграет чемпионат мира.

Болельщики обсуждают и слёзы Роналду. Появляются, между прочим, и ироничные комментарии.

@luxlina_: «Страсть Роналду к своей стране – это просто потрясающе».

@StonedBatxx: «Страсти нельзя научить! Вот почему Роналду величайший».

@9StrikingViking: «Это слёзы счастья. Роналду просто радовался, что Сантуш не усадил его на скамейку запасных».

@willxgreggs: «Роналду плакал от счастья, потому что он больше не в «Манчестер Юнайтед».

@BenopaOnyx1: «Все безработные люди плачут. Роналду можно понять».

Криштиану Роналду забивает пенальти в ворота Ганы Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Что ж, люди по-разному относятся даже к самым великим спортсменам. Роналду, конечно, не идеален. Но невозможно не согласиться с болельщиком, прокомментировавшим достижение Криштиану с голами на пяти ЧМ.

@salamnuhu: «Каждое действие Роналду – новый рекорд. Это показывает, насколько он великий и как много он дал футболу. Устанавливать рекорды в спорте, которому больше ста лет – не самое простое занятие».

Благодаря ключевому действию Криштиану португальцы дожали Гану и стартовали лучше некоторых других топ-сборных – Аргентины с Лионелем Месси, Германии, Хорватии.