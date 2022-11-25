Сердар Азмун — лидер ЧМ-2022 по попаданиям в каркас ворот

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», является лидером чемпионата мира — 2022 по попаданиям в каркас ворот.
В матче 1-го тура группового этапа с Англией (2:6) он попал в штангу. В игре 2-го тура с Уэльсом (2:0) Азмун угодил в перекладину. Ни один из других футболистов ещё не попадал в каркас дважды за текущий мундиаль.
Отметим, что Азмун по-прежнему не забил ни одного гола на ЧМ-2022. Всего он нанёс девять ударов по воротам (четыре — в створ).
Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий — летом в Катаре чересчур жарко. Для арабского государства это первый опыт проведения мирового первенства по футболу.
- 25 ноября 2022
-
16:42
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:54
-
15:44
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:14
-
15:10
-
15:05
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:22
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:50
-
13:30
-
13:25
-
13:10
-
13:05