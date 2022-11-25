Сердар Азмун — лидер ЧМ-2022 по попаданиям в каркас ворот

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», является лидером чемпионата мира — 2022 по попаданиям в каркас ворот.

В матче 1-го тура группового этапа с Англией (2:6) он попал в штангу. В игре 2-го тура с Уэльсом (2:0) Азмун угодил в перекладину. Ни один из других футболистов ещё не попадал в каркас дважды за текущий мундиаль.

Отметим, что Азмун по-прежнему не забил ни одного гола на ЧМ-2022. Всего он нанёс девять ударов по воротам (четыре — в створ).

Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий — летом в Катаре чересчур жарко. Для арабского государства это первый опыт проведения мирового первенства по футболу.