Англия уже сегодня выйдет в плей-офф ЧМ? Стартует 2-й тур группового этапа! LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 25 ноября, стартует 2-й тур группового этапа чемпионата мира в Катаре. Мы с вами увидим матчи групп A и B. Игровой день начнётся в 13:00 встречей между сборными Уэльса и Ирана. Для команды Сердара Азмуна это шанс оправиться от поражения в матче с Англией, Уэльсу тоже необходимо побеждать, чтобы побороться за выход в плей-офф.
В 16:00 по Москве встретятся аутсайдеры группы A: Катар и Сенегал. Обе сборные проиграли стартовые матчи на чемпионате мира со счётом 0:2 и теперь выяснят между собой, кто окажется на последнем месте.
Третий матч игрового дня начнётся в 19:00. Нидерланды сыграют с Эквадором. В 1-м туре команды победили со счётом 2:0, а теперь решат судьбу первого места в группе A.
Закроет очередной день чемпионата мира матч Англия – США. В 2010 году эти сборные встречались на чемпионате мира в ЮАР и сыграли вничью 1:1. Что будет сейчас, учитывая, что команда США сильно прибавила за это время? За Англию говорит отличный старт на этом турнире. В стране явно ждут выхода в плей-офф уже сегодня.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня и расскажет о самых главных моментах. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
- 25 ноября 2022
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