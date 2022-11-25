Червиченко: отличительный момент чемпионата мира в Катаре — отсутствие записного лидера

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал отличительный момент чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Конечно, удивили поражения аргентинцев и немцев. Поражение Германии – в меньшей степени, а вот у Аргентины совершенно курьёзная ситуация: один забиваешь, потом три не засчитывают, а затем два шальных мяча влетают, и ты приехал. Отличительный момент этого чемпионата — отсутствие какого-то записного лидера. Многие из команд равны в своём составе. Нет такого, как раньше, когда все чётко знали, что есть Аргентина с каким-то лидером или есть Германия, которая всех как машина снесёт.



Ещё отмечу, что подтянулись явные аутсайдеры, — они оказывают какое-то сопротивление лидерам, а иногда и побеждают. На этом чемпионате мира нет одной очевидно яркой звезды —такой, как Марадона или Зидан. Нет такого человека, который на голову выше всех. На этом чемпионате мира новая техника уменьшает количество непонятных и спорных моментов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.