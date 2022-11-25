Катар — Сенегал: сенегальцы вышли вперёд на 41-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Катара и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный арбитр матча — Антонио Лаос (Испания). Сенегал выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Сборная Сенегала открыла счёт на 41-й минуте, отличился нападающий Булайе Диа. Защитник команды Катара Буалем Хухи ошибся в своей штрафной, и Диа пробил в нижний угол — 1:0.



Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре сборная Катара уступила команде Эквадора (0:2), а Сенегал проиграл Нидерландам (0:2). Сборные Нидерландов и Эквадора также встретятся сегодня, 25 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.