Катар — Сенегал: сенегальцы вышли вперёд на 41-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Катара и Сенегала. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный арбитр матча — Антонио Лаос (Испания). Сенегал выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Сенегала открыла счёт на 41-й минуте, отличился нападающий Булайе Диа. Защитник команды Катара Буалем Хухи ошибся в своей штрафной, и Диа пробил в нижний угол — 1:0.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре сборная Катара уступила команде Эквадора (0:2), а Сенегал проиграл Нидерландам (0:2). Сборные Нидерландов и Эквадора также встретятся сегодня, 25 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.
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