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Луис Энрике: игроки могут заниматься сексом перед матчем, но не участвовать в оргиях

Луис Энрике: игроки могут заниматься сексом перед матчем, но не участвовать в оргиях
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что не собирается запрещать футболистам заниматься сексом перед матчем.

«Я не против того, чтобы игроки занимались сексом накануне матчей. Они могут делать это, но не участвовать в оргиях. Смешно запрещать секс. Это то, что я считаю абсолютно нормальным. Разумеется, если вы участвуете в оргии перед матчем, то это, очевидно, не идеально, но если я тренирую клуб, а футболисты перед матчем находятся дома, то меня это совершенно не беспокоит.

Если они что-то делают, то это потому, что им нужно и хочется. Но, повторяю, со здравым смыслом! Каждый со своим партнёром. Это нормально. Когда я, будучи игроком, был дома перед матчем с моей женой, мы делали то, что должны были делать», — рассказал Энрике во время своей стрим-трансляции.

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