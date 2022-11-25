Катар забил первый гол на чемпионатах мира в истории национальной команды

Футболист сборной Катара Мохаммед Мунтари забил первый гол своей национальной команды на домашнем чемпионате мира 2022 года, поразив ворота Сенегала.

Этот гол также стал первым в истории мундиалей для катарской команды. Напомним, этот чемпионат мира является единственным, в котором команда принимала участие.

Гол был забит на 78-й минуте, позволив Катару отыграть один мяч: последовала подача от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке пробил головой в угол ворот. Позднее сенегальцы забили ещё один мяч, доведя счёт до 3:1.

Отметим, что сборная Катара практически потеряла шансы на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира, уступив в обеих встречах с Эквадором (0:2) и Сенегалом (1:3). В следующем матче катарцы сыграют с Нидерландами.