Катар забил первый гол на чемпионатах мира в истории национальной команды

Футболист сборной Катара Мохаммед Мунтари забил первый гол своей национальной команды на домашнем чемпионате мира 2022 года, поразив ворота Сенегала.
Этот гол также стал первым в истории мундиалей для катарской команды. Напомним, этот чемпионат мира является единственным, в котором команда принимала участие.
Гол был забит на 78-й минуте, позволив Катару отыграть один мяч: последовала подача от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке пробил головой в угол ворот. Позднее сенегальцы забили ещё один мяч, доведя счёт до 3:1.
Отметим, что сборная Катара практически потеряла шансы на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира, уступив в обеих встречах с Эквадором (0:2) и Сенегалом (1:3). В следующем матче катарцы сыграют с Нидерландами.
- 25 ноября 2022
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