Англия и США огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 25 ноября, встречей между сборными Англии и США закроется программа игрового дня на чемпионате мира. Матч команд, представляющих группу B, состоится на стадионе «Эль-Байт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.
США: Мэтт Тёрнер, Серджино Дест, Уокер Циммерман, Тим Рим, Энтони Робинсон, Уэстон Маккенни, Тайлер Адамс, Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Хаджи Райт.
В рамках текстовой онлайн-трансляции следить за игрой можно на «Чемпионате».
Сборная Англии ранее 16 раз принимала участие в чемпионатах мира. При этом выигрывали англичане только один раз — на домашнем турнире в 1966 году.
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