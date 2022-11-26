Тренер сборной Эквадора: горжусь своими парнями. Мы играли с Нидерландами на равных

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал результат матча 2-го тура чемпионата мира, в котором его команда встречалась с Нидерландами. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Я горжусь своими парнями и результатом, который они показали. Перед началом второго тайма я сказал им, что мы уступаем по молодости состава. Сказал, что меня не волнует итог. Мы смотрелись одинаково, хотя наши соперники в последнее время диктовали стандарты в мировом футболе. И по ходу матча мы не чувствовали, что слабее их», – цитирует наставника La Tercera.

По итогам встречи у обеих команд стало по четыре набранных очка. У сборной Сенегала, соперника Эквадора и Нидерландов по группе A, три балла, а у хозяев турнира, команды Катара, ноль очков. Катар потерял даже математические шансы на выход в плей-офф.