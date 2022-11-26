«Это вина тренера. Извините за провал». Олег Кононов – после 0:5 от «Балтики»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал разгромное домашнее поражение в матче 20-го тура Мелбет Первой лиги с калининградской «Балтики».



«Трудно что-то говорить после таких проигрышей. Хочу сразу же сказать, что беру это поражение на себя, потому что 0:5 – это уже вина тренера. По-разному можно говорить, в чём она, эта вина, но я бы не хотел об этом. И вообще не хотел бы говорить об игре. 0:5 я беру на себя.



Пропустили три гола в первом тайме, а во втором шансов у нас практически не было. Заслуженная победа «Балтики» – она по праву сейчас идёт на первом месте. Будем делать выводы. Я проанализирую матч и подготовку. Сложно было болельщикам сегодня смотреть на всё это, на то, как мы играли. Одна часть болельщиков ушла, другая осталась и поддерживала нас, когда мы проигрывали. Хотел бы сказать всем болельщикам спасибо. Извините за сегодняшний провал», – сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции.