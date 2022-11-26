Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: я покинул пост вице-президента «Пюника»

Тарханов: я покинул пост вице-президента «Пюника»
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов сообщил, что покинул пост вице-президента «Пюника», который занимал с июля 2021 года.

«Да, я покинул пост вице-президента «Пюника». Я помогаю им, но уже не работаю там. С президентом разговариваем, обсуждаем игры, не более того. Почему покинул? Есть причина», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Тарханов ранее возглавлял «Ахмат», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал», а также другие российские клубы. Кроме того, тренер ранее занимал должность главного тренера «Пюника».

Перед «Пюником» тренер работал в софийской «Славии», куда вернулся после четырехмесячной работы в Красноярске с местным «Енисеем».

«Пюник» занимает 4 место после 16 игр, набрав 30 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022