Тарханов: я покинул пост вице-президента «Пюника»
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Российский тренер Александр Тарханов сообщил, что покинул пост вице-президента «Пюника», который занимал с июля 2021 года.
«Да, я покинул пост вице-президента «Пюника». Я помогаю им, но уже не работаю там. С президентом разговариваем, обсуждаем игры, не более того. Почему покинул? Есть причина», — приводит слова Тарханова Metaratings.
Тарханов ранее возглавлял «Ахмат», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал», а также другие российские клубы. Кроме того, тренер ранее занимал должность главного тренера «Пюника».
Перед «Пюником» тренер работал в софийской «Славии», куда вернулся после четырехмесячной работы в Красноярске с местным «Енисеем».
«Пюник» занимает 4 место после 16 игр, набрав 30 очков.
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