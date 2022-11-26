Тарханов: я покинул пост вице-президента «Пюника»

Российский тренер Александр Тарханов сообщил, что покинул пост вице-президента «Пюника», который занимал с июля 2021 года.



«Да, я покинул пост вице-президента «Пюника». Я помогаю им, но уже не работаю там. С президентом разговариваем, обсуждаем игры, не более того. Почему покинул? Есть причина», — приводит слова Тарханова Metaratings.



Тарханов ранее возглавлял «Ахмат», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал», а также другие российские клубы. Кроме того, тренер ранее занимал должность главного тренера «Пюника».



Перед «Пюником» тренер работал в софийской «Славии», куда вернулся после четырехмесячной работы в Красноярске с местным «Енисеем».



«Пюник» занимает 4 место после 16 игр, набрав 30 очков.