Защитник сборной Германии Раум: Флик дважды звонил мне, но я не брал трубку

Защитник «РБ Лейпциг» и сборной Германии Давид Раум рассказал о первом вызове в национальную команду в 2021 году.
«Это отличная история. Я тогда только перешёл в «Хоффенхайм» из второго дивизиона, провёл два матча, и тут раздался телефонный звонок. Это было перед тренировкой, я переодевался в раздевалке. Так как номер не определился, я не стал брать трубку. Поскольку мы только что переехали на тот момент, я подумал, что звонят по поводу доставки вещей или мебели. Последовал новый звонок, и я подумал: а они настойчивы. Я снова проигнорировал звонок, потому что должен был идти на тренировку, и решил поговорить потом, дома. Телефон перестал звонить, я и получил смс: «Это Ханси Флик, перезвони мне». Флик дважды звонил мне, но я не брал трубку. Меня начало трясти, и я выбежал из раздевалки, чтобы позвонить. Он сказал, что следил за мной на протяжении года и теперь собирается вызвать меня в сборную.
Это была худшая тренировка в жизни. Я не мог поверить в происходящее. Когда сообщил семье, все были счастливы. Представьте: два матча в Бундеслиге и сразу вызов в сборную! Я никогда этого не забуду», — приводит слова Раума Marca.
- 26 ноября 2022
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