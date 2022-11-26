Mundo Deportivo: «Барселона» предложит Жорди Альбе расторгнуть контракт

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может расторгнуть контракт с командой по инициативе клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, руководство «Барселоны» по-прежнему нацелено на сокращение трат на заработную плату футболистов. После завершения карьеры защитником Жераром Пике и вероятным уходом из команды полузащитника Серхио Бускетса следующим шагом является расторжение контракта с Жорди Альбой.
С защитником встретятся зимой, чтобы обсудить расторжение договора по окончании сезона. Действующий контракт 33-летнего Альбы истекает летом 2024 года. Футболист сыграл 441 матч за «Барселону», забив 25 голов и сделав 95 голевых передач, выиграв с клубом 15 трофеев.
Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче
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