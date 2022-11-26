В «Сочи» подтвердили назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что главным тренером команды назначен Курбан Бердыев. Ранее эту информацию сообщал «Чемпионат». Срок контракта со специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба. А что касается планов, то он проведёт плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться», — приводятся слова Ротенберга в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

70-летний Бердыев ранее в России тренировал «Кристалл», «Рубин» и «Ростов». Вместе с казанской командой он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также Кубок России.