Франция — Дания: стартовые составы сборных на матч чемпионата мира
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Cегодня, 26 ноября, на «Стэдиум 974» в Дохе пройдёт матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира Группы D. Встретятся команды Франции и Дании. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы команд:
Франция: Льорис, Эрнандес, Юпамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Жиру, Дембеле.
Дания: Шмейхель, Мехле, Нельссон, Линдстрём, А. Кристенсен, Дамсгор, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Эриксен, Корнелиус, Андерсен.
В первом туре Франция разгромила Австралию (4:1), а датчане сыграли нулевую ничью с Тунисом.
Положение команд в группе D:
Франция — 3 очка
Австралия — 3 очка (2 матча)
Дания — 1 очко
Тунис — 1 очко (2 матча)
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