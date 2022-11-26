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Франция — Дания: стартовые составы сборных на матч чемпионата мира

Франция — Дания: стартовые составы сборных на матч чемпионата мира
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Cегодня, 26 ноября, на «Стэдиум 974» в Дохе пройдёт матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира Группы D. Встретятся команды Франции и Дании. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стартовый свисток Шимона Марциняка прозвучит в 19:00 мск.

Стартовые составы команд:

Франция: Льорис, Эрнандес, Юпамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Дания: Шмейхель, Мехле, Нельссон, Линдстрём, А. Кристенсен, Дамсгор, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Эриксен, Корнелиус, Андерсен.

В первом туре Франция разгромила Австралию (4:1), а датчане сыграли нулевую ничью с Тунисом.

Положение команд в группе D:

Франция — 3 очка
Австралия — 3 очка (2 матча)
Дания — 1 очко
Тунис — 1 очко (2 матча)

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