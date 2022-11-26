Польша — Саудовская Аравия: Левандовски укрепил преимущество своей команды на 82-й минуте

Сегодня, 26 ноября, в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре встречаются сборные Саудовской Аравии и Польши. Команды проводят игру на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 82-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски забил второй гол польской команды, сделав счёт 2:0.

Сборная Польши в 1-м туре группового этапа поделила очки с командой Мексики (0:0), при этом форвард Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти. Саудовская Аравия ранее сенсационно обыграла Аргентину (2:1). Мексиканская и аргентинская команды сыграют сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Текстовая трансляция этого события также будет доступна на «Чемпионате».