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Илья Кутепов: меня не приглашали на прощальный ужин с Федуном. Должны были?

Илья Кутепов: меня не приглашали на прощальный ужин с Федуном. Должны были?
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Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что его не приглашали на прощальный ужин с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном.

«Меня не приглашали на прощальный ужин с Федуном. Должны были? Я же не игрок «Спартака»!», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

29-летний Кутепов играл за московскую команду с 2012 по 2022 год. Вместе с ней он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Сейчас защитник выступает в составе «Торпедо», с которым подписал годичный контракт на правах свободного агента.

Леонид Федун был президентом «Спартака» с 2004 по 2022 год. Сейчас 100% акций клуба принадлежат нефтяной компании «Лукойл».

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Илья Кутепов: меня не приглашали на прощальный ужин с Федуном. Должны были?
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