Илья Кутепов: меня не приглашали на прощальный ужин с Федуном. Должны были?
Поделиться
Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что его не приглашали на прощальный ужин с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном.
«Меня не приглашали на прощальный ужин с Федуном. Должны были? Я же не игрок «Спартака»!», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
29-летний Кутепов играл за московскую команду с 2012 по 2022 год. Вместе с ней он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Сейчас защитник выступает в составе «Торпедо», с которым подписал годичный контракт на правах свободного агента.
Леонид Федун был президентом «Спартака» с 2004 по 2022 год. Сейчас 100% акций клуба принадлежат нефтяной компании «Лукойл».
Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик:
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
20:58
-
20:57
-
20:57
-
20:56
-
20:46
-
20:44
-
20:36
-
20:28
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:57
-
19:51
-
19:46
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
19:18
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:47
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:25
-
18:15
Партнерский контент