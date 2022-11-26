«Наша команда ещё не мертва». Эрве Ренар — после поражения в матче с Польшей

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал поражение от сборной Польши (0:2) в матче чемпионата мира.



«Я горд игрой моей команды в матче с Польшей. Возможность квалифицироваться в плей-офф ещё остаётся. К сожалению, мы были недостаточно эффективны сегодня. Но не забывайте, наша команда ещё не мертва», — приводит слова специалиста Get French Football News со ссылкой на BeIN Sport.



Сборная Саудовской Аравии по ходу первого тайма имело игровое преимущество и создала несколько опасных моментов, однако счёт открыли поляки: на 39-й минуте Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но, обработав его, сделал точную передачу на Петра Зелиньского, который нанёс точный удар. Саудовцы могли отыграться ещё до перерыва: на 45+1-й минуте Салем Аль-Давсари не сумел реализовать пенальти. Во втором Роберт Левандовски переиграл вратаря соперника после выхода один на один и установил окончательный счёт — 2:0.



Сборная Польши набрала четыре очка и занимает первое место в группе С, Саудовская Аравия (3) – на втором месте. В другом матче этого квартета встретятся сборные Аргентины (0) и Мексики (1).

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