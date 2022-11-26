Польский голкипер Щенсны объяснил, как отразил пенальти в матче с Саудовской Аравией

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны объяснил, как ему удалось отбить пенальти в матче с чемпионата мира с Саудовской Аравией (2:0). В концовке первого тайма игрок саудовцев Салем Аль-Давсари имел шанс сравнять счёт, но вратарь поляков справился с его ударом.



«Перед игрой мы проанализировали исполнителей пенальти соперника. Я знал, что этот игрок ждёт, пока вратарь сделает первый шаг. Я шагнул влево, а затем прыгнул в правую сторону. И он попался», — приводит слова голкипера wPolityce со ссылкой на TVP Sport.



Польская команда набрала четыре очка и занимает первое место в группе С, Саудовская Аравия (3) – на втором месте. В другом матче этого квартета встретятся сборные Аргентины (0) и Мексики (1). Матч состоится сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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