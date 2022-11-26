Антон Митрюшкин: «Химки» уже прогрессируют. Всё идёт правильно!

Вратарь подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением о работе главного тренера команды Спартака Гогниева, а также рассказал о прогрессе клуба под руководством 41-летнего наставника.
«Мы могли гораздо лучше выступить в первой части сезона. Всеми силами будем стараться исправлять ситуацию. Спартак Артурович (Гогниев. — Прим. «Чемпионата») уже ставит новую игру в «Химках». Мне кажется, что в матче с «Пари НН» у нас многое начало получаться. В последних играх есть определённый прогресс. Будем двигаться дальше. У нас будет на это время. Наша команда уже прогрессирует. Всё идёт правильно!» — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
На данный момент «Химки» занимают 15-е место турнирной таблицы. У подмосковной команды 12 очков после 17 туров.
- 26 ноября 2022
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