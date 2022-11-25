Антон Митрюшкин: уверен, что «Химки» не вылетят из РПЛ. Нет повода для паники

Вратарь подмосковного футбольного клуба «Химки» Антон Митрюшкин выразил уверенность, что команда сможет остаться в российской Премьер-лиге по итогам сезона.

«Я уверен, что «Химки» в этом сезоне не вылетят из РПЛ. По очкам там совсем небольшой отрыв. Нет повода для паники — эти очки отыгрываются, абсолютно точно. Ситуация не располагает смириться и бросить играть. Мы будем делать всё, чтобы достичь нашей главной цели — остаться в РПЛ по итогам этого сезона!» — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место в текущем розыгрыше чемпионата России. «Химки» опережают идущий последним «Торпедо» на шесть очков и отстают от «Локомотива», расположившегося на 14-й строчке, на один балл.