Малафеев: не думаю, что Дик Адвокат возобновил бы тренерскую карьеру ради работы в России

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новость о возобновлении тренерской карьеры Дика Адвоката. Специалист приводил клуб из Петербурга к победе в Кубке УЕФА.
«Не скажу, что я удивлён решению Дика Адвоката возобновить тренерскую карьеру. Он скучает по футболу: трудно взять и закончить с делом, которым занимаешься всю свою жизнь. Я думаю, что в большей степени клуб очень попросил его помочь выйти из кризиса — в итоге он не смог отказать. Ему хорошо знаком чемпионат Нидерландов: учитывая его колоссальный опыт, должен помочь своей новой команде. Желаю ему успехов на новом месте работы.
Не думаю, что Дик Адвокат возобновил бы тренерскую карьеру ради работы в России. Скорее всего, дома ему намного проще и охотнее работать», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 26 ноября 2022
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