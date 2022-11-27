Златко Далич отреагировал на резкие слова тренера Канады в адрес хорватской сборной

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в преддверии матча чемпионата мира с Канадой прокомментировал резкое высказывание главного тренера соперника Джона Хердмана в адрес своей команды. Напомним, наставник Канады после матча с Бельгией (0:1) сказал своим игрокам, что они должны выйти на поле и отыметь Хорватию.



«Наша сборная заслуживает уважения со стороны любого соперника. Мы доказали это своей игрой и своим поведением на чемпионате мира. Мы завоевали серебро прошлого чемпионата мира. Мы уважаем каждого. Поэтому мы ожидаем, что наши соперники также будут нас уважать. Такое сочетание слов не является признаком уважения», — приводит слова Далича Chronicle Live.



Сборная Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграла вничью с Марокко — 0:0.



Команда Златко Далича встретится с Канадой сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Новость по теме Хорватское издание изобразило тренера Канады голым после его слов о команде Далича

Главному тренеру сборной Хорватии Даличу подарили книгу о Нетто