Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Мексика

Вчера, 26 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Аргентины одержала победу над Мексикой со счётом 2:0. Лучшим игроком этой встречи признан нападающий бело-голубых Лионель Месси, который сумел в этой встрече забить гол и отдать результативную передачу.

Теперь на счету Месси два мяча и один голевой пас на чемпионате в Катаре. В прошлом туре аргентинец отличился в ворота Саудовской Аравии, реализовав 11-метровый удар. Несмотря на забитый гол, Аргентина уступила в этой встрече — 1:2.

Благодаря победе над Мексикой Аргентина набрала 3 очка и сумела занять второе место группы С, отставая от лидирующей Польши на 1 очко. Очная встреча команд состоится в среду, 30 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.