Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Мексика

Вчера, 26 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Аргентины одержала победу над Мексикой со счётом 2:0. Лучшим игроком этой встречи признан нападающий бело-голубых Лионель Месси, который сумел в этой встрече забить гол и отдать результативную передачу.
Теперь на счету Месси два мяча и один голевой пас на чемпионате в Катаре. В прошлом туре аргентинец отличился в ворота Саудовской Аравии, реализовав 11-метровый удар. Несмотря на забитый гол, Аргентина уступила в этой встрече — 1:2.
Благодаря победе над Мексикой Аргентина набрала 3 очка и сумела занять второе место группы С, отставая от лидирующей Польши на 1 очко. Очная встреча команд состоится в среду, 30 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 27 ноября 2022
-
02:00
-
01:50
-
01:42
-
01:20
-
00:55
-
00:49
-
00:41
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:24
-
00:19
-
00:12
-
00:12
- 26 ноября 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:32
-
23:27
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:10
-
22:10
-
22:09