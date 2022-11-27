Игроки Аргентины после победы над Мексикой спели песню, в которой упомянули Бразилию

Футболисты сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0) в матче 2-го тура чемпионата мира спели в раздевалке песню, в которой упоминается сборная Бразилии, Диего Марадона и их нынешний капитан Лионель Месси.

Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой. Видеоролик:

Текст песни футболистов сборной Аргентины:

«Я родился в Аргентине, на земле Диего и Лионеля

И парни Мальвины (солдаты войны) — это то, что я никогда не забуду

Я не могу тебе объяснить, потому что ты не поймёшь

Финал, который мы проиграли, сколько лет я плакал

Но это закончилось

Почему на «Маракане»?

Финал с бразильцами, папа снова выиграл

Мучачос, теперь мы снова мечтаем

Я хочу выиграть третий, я хочу стать чемпионом мира

И Диего, которого мы видим с небес

С Доном Диего и с Ла Тота (родители Марадоны), мы болеем за Лионеля», — гласит текст песни.

Финал со сборной Бразилии — матч Кубка Америки 2021 года, в котором сборная Аргентина победила Бразилию на их главном стадионе — «Маракане».



Финал, который мы проиграли, вероятно, про матч чемпионата мира 2014 года, когда Аргентина проиграла Германии.