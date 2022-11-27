Перед матчем Аргентины и Мексики недалеко от стадиона вспыхнул пожар

В Катаре, где в эти дни проходит чемпионат мира, недалеко от одной из фанатских деревень вспыхнул массовый пожар. Власти заявили, что вспыхнуло здание, строящееся в городе Лусаил. Сообщается, что это произошло в субботу утром. По данным Daily Mail, пожар разгорелся примерно в двух-трёх километрах от стадиона «Лусаил Айконик», на котором вчера, 26 ноября, провели свой матч команды Аргентины и Мексики (2:0), и не помешал проведению игры.

В Катаре недалеко от стадиона чемпионата мира вспыхнул пожар

Причина пожара пока неизвестна. Также не сообщается, есть ли пострадавшие.



Правительство Катара потратило около € 45 млрд на создание Лусаила перед началом мундиаля. Большая часть этих средств пошла на строительство новых отелей, мест и туристических достопримечательностей.

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