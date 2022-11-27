«Краснодар» — «Химки»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и «Химками». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Перед заключительными матчами группового этапа «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в активе 10 очков. Столько же баллов набрал «Пари Нижний Новгород», который уступает «быкам» по дополнительным показателям и занимает вторую строчку. «Локомотив» (8) – на третьей позиции. «Химки» набрали всего два очка и не смогут пробиться в плей-офф Кубка России даже в случае победы. Этот матч станет для подмосковной команды последним в текущем розыгрыше турнира.
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- 27 ноября 2022
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