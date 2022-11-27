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«Ростов» сыграет в верхней сетке плей-офф Кубка России, «Ахмат» — в Пути регионов

«Ростов» сыграет в верхней сетке плей-офф Кубка России, «Ахмат» — в Пути регионов
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В матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Ростов» принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 17-й минуте встречи защитник «Ростова» Андрей Лангович открыл счёт. На 42-й минуте нападающий Николай Комличенко упрочил преимущество ростовчан. На 86-й минуте форвард «Ростова» Егор Голенков довёл счёт до разгромного.

В группе С «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице. Динамовцы отправятся в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает нынешний розыгрыш турнира.

Фонбет Кубок России. Группа C
27 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Лангович – 17'   2:0 Комличенко – 42'   3:0 Голенков – 86'
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