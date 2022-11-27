Член совета директоров «Динамо» Гафин рассказал, чем полезен новый формат Кубка России
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о новом формате Кубка России.
«Понимаем ли формат Кубка России? Понимаем. Пошли на пользу команде такие изменения? Думаю, да. Мы должны были бы играть в еврокубках, но их нет.
У нас в команде больше 20 футболистов основного состава, которым нужны игры. В этом смысле формат Кубка показывает себя полезным», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы С и вышло в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. Со второго места из группы С в плей-офф вышел «Ростов». «Ахмат», занявший третью строчку, сыграет в плей-офф турнира с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» покинул турнир.
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