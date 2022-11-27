Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член совета директоров «Динамо» Гафин рассказал, чем полезен новый формат Кубка России

Член совета директоров «Динамо» Гафин рассказал, чем полезен новый формат Кубка России
Комментарии

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о новом формате Кубка России.

«Понимаем ли формат Кубка России? Понимаем. Пошли на пользу команде такие изменения? Думаю, да. Мы должны были бы играть в еврокубках, но их нет.

У нас в команде больше 20 футболистов основного состава, которым нужны игры. В этом смысле формат Кубка показывает себя полезным», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы С и вышло в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. Со второго места из группы С в плей-офф вышел «Ростов». «Ахмат», занявший третью строчку, сыграет в плей-офф турнира с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» покинул турнир.

Новость по теме
В «Динамо» высказались о выходе из группы Кубка России с первого места
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022