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В «Динамо» высказались о выходе из группы Кубка России с первого места

В «Динамо» высказались о выходе из группы Кубка России с первого места
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал выход команды в плей-офф Кубка России с первого места в группе. В последнем туре группового этапа московская команда обыграла «Оренбург» со счётом 1:0.

«Мы довольны тем, что вышли с первого места. Посмотрим, на кого попадём дальше. Мы всегда ставим себе самые амбициозные задачи, в том числе выход с первого места в группе. Это немаловажно с учётом того, как разворачивалась борьба в этой группе.

Следили ли параллельно за матчами соперников? Следили, но не очень пристально. Смотрели в первую очередь за своей игрой», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Вместе с «Динамо» из группы С в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вышел «Ростов».

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