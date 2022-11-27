В «Динамо» высказались о выходе из группы Кубка России с первого места
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал выход команды в плей-офф Кубка России с первого места в группе. В последнем туре группового этапа московская команда обыграла «Оренбург» со счётом 1:0.
«Мы довольны тем, что вышли с первого места. Посмотрим, на кого попадём дальше. Мы всегда ставим себе самые амбициозные задачи, в том числе выход с первого места в группе. Это немаловажно с учётом того, как разворачивалась борьба в этой группе.
Следили ли параллельно за матчами соперников? Следили, но не очень пристально. Смотрели в первую очередь за своей игрой», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Вместе с «Динамо» из группы С в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вышел «Ростов».
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- 27 ноября 2022
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