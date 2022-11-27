Бельгия — Марокко: команды не открыли счёт в первом тайме матча чемпионата мира

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Марокко. Команды играют на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первой половине игры сборная Бельгии владела преимуществом, но открыть счёт командам не удалось.



В 1-м туре Марокко и Хорватия поделили очки – 0:0, Бельгия обыграла Канаду со счётом 1:0. Хорваты и канадцы сыграют сегодня, 27 ноября. Встреча начнётся в 19:00 мск.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.