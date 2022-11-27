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Владимир Сычевой оценил итоги первой части сезона для «Оренбурга»

Владимир Сычевой оценил итоги первой части сезона для «Оренбурга»
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оценил итоги первой части сезона для клуба.

«Как оценю первую половину сезона? Неплохо смотрелись. Ожидал, что «Оренбург» будет идти так высоко», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Оренбург» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 25 очков после 17 проведённых встреч. В Кубке России «Оренбург» не смог продолжить борьбу, завершив групповой этап на четвёртом месте в своей группе. Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) замкнул турнирную таблицу.

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