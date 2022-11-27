Владимир Сычевой оценил итоги первой части сезона для «Оренбурга»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оценил итоги первой части сезона для клуба.



«Как оценю первую половину сезона? Неплохо смотрелись. Ожидал, что «Оренбург» будет идти так высоко», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Оренбург» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 25 очков после 17 проведённых встреч. В Кубке России «Оренбург» не смог продолжить борьбу, завершив групповой этап на четвёртом месте в своей группе. Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) замкнул турнирную таблицу.