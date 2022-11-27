Фомин — о Fan ID: если мы ходим в театр и на хоккей без документов, то хочется и на футбол
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о введении Fan ID для посещения матчей команды после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги в марте.
«Следующий матч «Динамо» будет уже с Fan ID? Если мы ходим в театр и на хоккей без каких-то документов, то так же хочется и на футбол. Хотелось бы, чтобы Fan ID не было и болельщики приходили. Атмосфера ужасная? Конечно. Хочется играть при полных трибунах», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 27 ноября, состоялся матч Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» обыграло «Оренбург» со счётом 1:0, единственный гол забил Денис Макаров. Эта победа позволила московскому клубу занять первое место группы С и выйти в плей-офф турнира.
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