Фомин — о Fan ID: если мы ходим в театр и на хоккей без документов, то хочется и на футбол

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о введении Fan ID для посещения матчей команды после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги в марте.

«Следующий матч «Динамо» будет уже с Fan ID? Если мы ходим в театр и на хоккей без каких-то документов, то так же хочется и на футбол. Хотелось бы, чтобы Fan ID не было и болельщики приходили. Атмосфера ужасная? Конечно. Хочется играть при полных трибунах», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» обыграло «Оренбург» со счётом 1:0, единственный гол забил Денис Макаров. Эта победа позволила московскому клубу занять первое место группы С и выйти в плей-офф турнира.