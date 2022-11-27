Лещук: я был не против Fan ID. Но мы видим, насколько ужасная атмосфера на стадионе

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0) прокомментировал ситуацию с Fan ID на стадионах России.



«Изначально я был не против Fan ID. Но мы видим, насколько ужасная атмосфера на стадионе. Конечно, наше руководство и организаторы делают всё возможное, чтобы люди приходили. При этом атмосфера ужасная не только на нашей игре. Не знаю, для чего всё это нужно и кто получает от этого удовольствие.



Сейчас проходит чемпионат мира — все видят, какая атмосфера. Приятно даже по телевизору смотреть», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.



Напомним, в первой части сезона Российской Премьер-Лиги система Fan ID работала на пяти стадионах: в Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Екатеринбурге.