Владимир Сычевой рассказал, что планирует провести отпуск в Крыму

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился тем, где собирается провести отпуск на время зимний паузы в российских турнирах.

«Как планирую провести отпуск? Великолепно. Где? Может быть, в Крыму. Может, сначала в Крыму, а после ещё в каком-то месте. Пока не задумывался. Сейчас лечу в Оренбург: чуть-чуть там побуду и буду думать», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 27 ноября, «Оренбург» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:1 в заключительном матче группового этапа Фонбет Кубка России. В результате этого поражения клуб оказался на последнем, четвёртом месте группы С и покинул соревнование. Следующую встречу «Оренбург» проведёт уже в рамках Российской Премьер-Лиги, когда 5 марта сыграет с «Ахматом».