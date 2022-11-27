Владимир Сычевой рассказал, что планирует провести отпуск в Крыму

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился тем, где собирается провести отпуск на время зимний паузы в российских турнирах.
«Как планирую провести отпуск? Великолепно. Где? Может быть, в Крыму. Может, сначала в Крыму, а после ещё в каком-то месте. Пока не задумывался. Сейчас лечу в Оренбург: чуть-чуть там побуду и буду думать», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 27 ноября, «Оренбург» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:1 в заключительном матче группового этапа Фонбет Кубка России. В результате этого поражения клуб оказался на последнем, четвёртом месте группы С и покинул соревнование. Следующую встречу «Оренбург» проведёт уже в рамках Российской Премьер-Лиги, когда 5 марта сыграет с «Ахматом».
- 27 ноября 2022
-
18:00
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:43
-
17:37
-
17:36
-
17:35
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:13
-
17:13
-
17:10
-
17:09
-
17:07
-
17:05
-
17:05
-
17:05
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:54
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:15