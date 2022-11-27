Фомин: в начале ЧМ хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграл. Сейчас понимаю, будет сложно

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал, что на чемпионате мира 2022 года, который проходит в эти дни в Катаре, поддерживает сборную Аргентины.

«Ничего не удивило на чемпионате мира. Кого поддерживаю? В начале турнира я хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграл, но сейчас понимаю, что это будет сложно. В команде все смотрят чемпионат мира — это часть нашей жизни. Обсуждаем всё, интересно.



Рассказывает ли об обстановке Нгамалё? Я с ним не общался. Знаю по себе, что когда такие важные матчи, то не хочу никого тревожить», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Вчера, 26 ноября, в матче 2-го тура чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Мексики со счётом 2:0.