«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы на кубковый матч

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Химки». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Рафаэль Шафеев (Волгоград). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Стартовые составы команд:



«Краснодар»: Агкацев, Петров, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Ахметов, Ионов, Кордоба.



«Химки»: Митрюшкин, Идову, Никитин, Садыгов, Долгов, Чёрный, Главчич, Малыхин, Казанцев, Мирзов, Магомедов.



Группу А Кубка России возглавляет «Краснодар» — у команды Александра Сторожука 10 очков. «Пари Нижний Новгород», набрав столько же очков, занимает второе место. «Локомотив» (8) — на третьей строчке. «Химки» (2) уже потеряли шансы на выход из группы.