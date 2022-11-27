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«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы на кубковый матч

«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы на кубковый матч
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Химки». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Главный арбитр матча — Рафаэль Шафеев (Волгоград). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Ахметов, Ионов, Кордоба.

«Химки»: Митрюшкин, Идову, Никитин, Садыгов, Долгов, Чёрный, Главчич, Малыхин, Казанцев, Мирзов, Магомедов.

Группу А Кубка России возглавляет «Краснодар» — у команды Александра Сторожука 10 очков. «Пари Нижний Новгород», набрав столько же очков, занимает второе место. «Локомотив» (8) — на третьей строчке. «Химки» (2) уже потеряли шансы на выход из группы.

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