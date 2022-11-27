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Дюков: Иран — возможный соперник сборной России. Ведём переговоры с командами Европы

Дюков: Иран — возможный соперник сборной России. Ведём переговоры с командами Европы
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Президент РФС Александр Дюков сообщил о командах, с которыми сборная России по футболу может провести товарищеские матчи.

«У нас есть предварительные договорённости с рядом сборных. Сейчас не хотелось бы их называть, потому что вы видите, что всё достаточно быстро меняется. Давайте ближе к весне вернёмся к этому вопросу. Переговоры о проведении матчей в марте продолжаются.

Официального ответа от Федерации футбола Ирана мы не получили. Неформально Иран дал понять, что у тренеров поменялись подход и видение к организации подготовительного этапа к этому чемпионату мира, поэтому вот в эти даты они сыграть не смогут, но подтвердили готовность сыграть с нами в следующем году. Да, один из возможных соперников в марте — это Иран.

Мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников была европейская команда. Безусловно, мы ведём с ними переговоры», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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