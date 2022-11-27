Дюков: Иран — возможный соперник сборной России. Ведём переговоры с командами Европы

Президент РФС Александр Дюков сообщил о командах, с которыми сборная России по футболу может провести товарищеские матчи.
«У нас есть предварительные договорённости с рядом сборных. Сейчас не хотелось бы их называть, потому что вы видите, что всё достаточно быстро меняется. Давайте ближе к весне вернёмся к этому вопросу. Переговоры о проведении матчей в марте продолжаются.
Официального ответа от Федерации футбола Ирана мы не получили. Неформально Иран дал понять, что у тренеров поменялись подход и видение к организации подготовительного этапа к этому чемпионату мира, поэтому вот в эти даты они сыграть не смогут, но подтвердили готовность сыграть с нами в следующем году. Да, один из возможных соперников в марте — это Иран.
Мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников была европейская команда. Безусловно, мы ведём с ними переговоры», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 27 ноября 2022
-
21:02
-
20:57
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:05
-
19:57
-
19:53
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:27
-
19:25