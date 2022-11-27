Георгий Джикия раскритиковал футболистов «Зенита» и «Спартака» за массовую драку

Капитан и центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал футболистов красно-белых и «Зенита» за массовую драку после финального свистка в матче Фонбет Кубка России.

«Про потасовку даже говорить не хочется — это неприемлемо и некрасиво. За этим смотрело много детей и женщин, поэтому так быть не должно. Две классные команды, принципиальные соперники, последняя минута… Кому-то удалось выполнить задачу, а кому-то — нет. Так бывает», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

По итогам массовой драки между футболистами «Спартака» и «Зенита» шесть игроков получили красные карточки. Так как основное время игры завершилось вничью (0:0), команды пробили серию послематчевых пенальти, где удачливее оказались игроки «Зенита» — 4:2.