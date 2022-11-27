Джикия — о драке с «Зенитом»: меня порадовал Николсон — у него поставленная техника
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поведение нападающего московского клуба Шамара Николсона во время массовой драки с футболистами «Зенита» после финального свистка матча Фонбет Кубка России. Также игрок поделился мнением, накажут ли форварда за нанесённые удары сопернику.
«Меня порадовал Шамар Николсон — у него поставленная техника. Любит за первое место драться — молодец. К финалу подойдёт? Не думаю, если честно. У нас за это достаточно жёстко наказывают. Будем разбираться. Может быть, кому-то ещё что-то влепят», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
По итогам массовой драки между командами шесть футболистов получили красные карточки, в том числе и Шамар Николсон.
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