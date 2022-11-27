Премьер-министр Бельгии осудил погромы марокканских фанатов в Брюсселе

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро осудил беспорядки, вспыхнувшие в центре Брюсселя после победы сборной Марокко над бельгийцами (2:0) на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре.
«Футбол должен быть праздником. Насилие в таких обстоятельствах неуместно», — приводит слова де Кро La Derniere Heure.
Марокканские болельщики жгли машины, бросали петарды, ломали самокаты и уличную мебель. Также они срывали развешанные бельгийские флаги.
Сборная Бельгии занимает третье место в таблице группы F, набрав три очка за два тура. Марокко — на втором месте, заработав четыре очка. На первой строчке — Хорватия (4). В 3-м туре Марокко сыграет с Канадой, а Бельгия — с Хорватией (оба матча — 1 декабря).
Марокканцы в Брюсселе жгут машины после победы над Бельгией:
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