«Глоток свежего воздуха». Тикнизян — о приходе Галактионова в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал приход Михаила Галактионова на должность главного тренера команды из «Пари Нижний Новгород». Также игрок поделился мнением о работе 38-летнего специалиста.

«У нового тренера новые требования: интенсивность, тактика, теоретические занятия — всё в лучшую сторону. Чувствуется ли какое-то воодушевление? Да. Это глоток свежего воздуха.



Мне лично удавалось работать с ним в молодёжной сборной. Я считаю, что те требования, которые он нам предлагает, идеально подходят под наш состав и игроков. Есть ли разница в его работе в клубе и сборной? Нет», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 27 ноября, «Локомотив» провёл последнюю встречу перед зимним перерывом, обыграв в рамках Фонбет Кубка России «Пари НН» со счётом 3:1.