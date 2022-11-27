«Глоток свежего воздуха». Тикнизян — о приходе Галактионова в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал приход Михаила Галактионова на должность главного тренера команды из «Пари Нижний Новгород». Также игрок поделился мнением о работе 38-летнего специалиста.
«У нового тренера новые требования: интенсивность, тактика, теоретические занятия — всё в лучшую сторону. Чувствуется ли какое-то воодушевление? Да. Это глоток свежего воздуха.
Мне лично удавалось работать с ним в молодёжной сборной. Я считаю, что те требования, которые он нам предлагает, идеально подходят под наш состав и игроков. Есть ли разница в его работе в клубе и сборной? Нет», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 27 ноября, «Локомотив» провёл последнюю встречу перед зимним перерывом, обыграв в рамках Фонбет Кубка России «Пари НН» со счётом 3:1.
- 27 ноября 2022
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:06
-
21:57
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:04
-
21:02
-
20:57
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23