Радимов раскритиковал Соболева за его действия во время драки в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал действия нападающего «Спартака» Александра Соболева во время массовой драки в матче Кубка России.
«Если мы сейчас перенесёмся во времени, вспомним драку в матче «Сатурна» с ЦСКА, также «стенка на стенку», но там люди били в лицо друг другу. Это мужики бьются. Соболев же выскочил со скамейки и начал бить всех со спины. Окей, ты подлый, ты такое сделал. Но когда ты ещё после матча выходишь и рассказываешь в интервью, что будешь драться за своих товарищей?! Так ты выходи драться! Ты зачем бьёшь со спины? Этого я не понимаю.
Как не понимаю и того, что он что-то полез доказывать тренеру «Зенита» Игорю Симутенкову. Симутенков был лучшим футболистом страны в 1994 году, Соболеву такого не добиться никогда в жизни. Да и вообще человеку, который старше тебя в два раза, вот так что-то рассказывать… Повторюсь, самое плохое и стыдное для Соболева в человеческом плане в этой истории — выйти к журналистам и говорить о том, как защищаешь товарищей, если сам бьёшь со спины», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Сегодня, 27 ноября, «Зенит» встречался со «Спартаком». Хозяева одержали победу в серии пенальти со счётом 4:2.
После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка. По её итогам были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).
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