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Флик — о ничьей Германии с Испанией: мы встретили топ-команду на равных

Флик — о ничьей Германии с Испанией: мы встретили топ-команду на равных
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с Испанией со счётом 1:1 в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

«Я поздравлю свою команду, но мы сделали только один шаг. У нас также был шанс сделать счёт 2:1 в нашу пользу, мы должны ещё поработать над реализацией моментов. Но это приходит с уверенностью. Теперь нужно готовиться к матчу с Коста-Рикой.

У нас хорошее командное взаимодействие, даже если многие вещи не кажутся такими очевидными. Я горжусь реакцией своей команды на пропущенный мяч. Менталитет — это то, что мы намеревались продемонстрировать в этой игре. На поле были настоящие бойцы. Мы встретили топ-команду на равных. Мы дали хороший ответ, но пока ничего не можем с этого поиметь. Нам нужны четыре очка в группе. Если мы сохраним заданный импульс и сосредоточимся на следующей игре, тогда многое станет возможным», — приводит слова Флика Sport1.de.

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