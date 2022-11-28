Сборная Германии впервые в своей истории не одержала победу в первых двух играх ЧМ

Вчера, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Испании и Германии, который завершился результативной ничьей — 1:1. Как сообщает статистический портал Opta Sports, бундестим впервые в своей истории не смогла одержать ни одной победы в двух первых играх мундиаля.
Кроме того, подопечные Ханс-Дитера Флика ни разу не смогли сыграть на «ноль» в 2022 году, пропустив во всех восьми официальных встречах. Сборная Германии пропустила девять мячей в Лиге наций и три гола на мундиале в Катаре. В ответ команда забила своим соперникам всего 13 мячей.
После двух туров Германия занимает четвёртое место группы F, набрав только одно очко, сохраняя при этом шансы на выход в плей-офф турнира. В заключительном матче группового этапа команда сыграет с Коста-Рикой. Игра состоится 1 декабря, начало – в 22:00 мск.
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