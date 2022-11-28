Валерий Карпин пошутил в ответ на вопрос о невызове Дмитрия Полоза в сборную России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на невызов нападающего донской команды Дмитрия Полоза шуткой про нежелание поднимать трансферную стоимость футболиста. Ранее один из агентов заявил, что некоторые футболисты были вызваны в сборную России лишь для поднятия их стоимости.
«Из топ-4 россиян не вызван только Полоз? Ему 30+ лет. Ну и чтобы его трансферную стоимость не поднимать, конечно (смеётся).
Что касается Тимура Сулейманова, мы вызвали четырёх нападающих, а пятый стал бы вообще перебором», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В ноябре сборная России собиралась для участия в товарищеских матчах с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи закончились нулевой ничьей.
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