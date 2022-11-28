«Губерниев, наверное, балдел, когда мы обыграли Киргизию». Интервью с Карпиным

Интервью с Карпиным – отдельный жанр. Там, где другие стараются выразиться аккуратнее, тренер сборной России готов рубиться. Общение естественным образом перерастает в спор, даже если он не подразумевался.

После двух матчей на 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном звучали разные наезды на сборную. Карпин в свойственной себе манере ответил на эти претензии.

– Когда сборная едет на чемпионат мира, то задача понятна – результат. А какая задача была сейчас?

– Серьёзно? Это нужно ещё раз объяснять? Хорошо, рассказываю. Когда нас отстранили, мы решили посмотреть ребят, которые на подходе. Собрать ещё и тех, кто уже был с нами, чтобы никто не забывал требования сборной. Можете называть сборы просмотровыми. Когда смотреть, если не сейчас?

– После двух матчей на 0:0 вопросов к нападающим больше, чем к защите?

– Каждый и обороняется, и атакует. Все понравились в оборонительных действиях. Да, конечно, были ошибки в плане тактических перестроений, но по желанию выполнять установку и дисциплине – нет никаких вопросов.

– А как вам интервью Баринова, который дважды сказал, что о голах нужно спрашивать с нападающих?

– Назовите это подколкой, если хотите. Потом они все вместе сидели в самолёте, спокойно общались и во что-то играли. Как раз Баринов с Соболевым. По-моему, ещё с Джикией и Глебовым. Это чтобы вы ничего себе не придумывали.

Дмитрий Баринов и Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Год назад вы говорили, что настраивать футболистов – это бред и абсурд. Сейчас сборная находится в необычных условиях. Ваша позиция не изменилась?

– Считаю, что обстоятельства не имеют значения. Если я выхожу на поле, то напротив меня соперник. Я хочу его обыграть. Вид спорта не имеет значения. Условно, я завтра пойду играть в пляжный волейбол. Выйду и захочу победить. Меня нужно настраивать?

– По самоотдаче претензий не было в последних двух матчах?

– Все эти разговоры, будто кто-то не выкладывается, будто нет горящих глаз – с этим абсолютно не согласен. Если взять матч с Таджикистаном, то только это и было – запредельное желание.

– А чего не хватало в первую очередь?

– Созидания. Нужно понимать, что создавать всегда сложнее, чем разрушать. Так в любой команде. Даже в той, где футболисты годами вместе тренируются. Возьмите хоть «Манчестер Сити», хоть «Барселону», кого хотите – даже самой великой команде тяжело вскрывать насыщенную оборону. А тут сборная, которая собралась за два дня до матча.

– Сколько тренировок успели провести?

– Полторы. Именно полторы, а не две. Тем более ещё игра проходила на таком поле. Хорошо, что не я об этом говорил. Я вообще молчал. Тренер сборной Узбекистана сказал, что выступать на искусственном поле – это другой вид спорта. Тем более на таком искусственном поле – они ведь разные бывают. Например, в Оренбурге газон точно лучше. В Таджикистане это даже нельзя назвать полем. Просто ковёр без травы.

– Это учитывалось, когда выбирали соперника по товарищескому матчу?

– А мы сейчас в той ситуации, когда можем выбирать? Вы не представляете, насколько сейчас тяжело договориться по товарищескому матчу.

«Дима был бы счастлив, а у нас куча травм»

– Насколько на футболистах сказывалось желание не получать травму в матче, где нет турнирных задач? Тем более когда на твоих глазах то Песьяков травмируется, то Сильянов.

– Не знаю, как у футболистов, но у тренерского штаба были желание и задача сделать всё возможное, чтобы обойтись без травм. Сейчас вообще состав и замены приходится подбирать, исходя не из результата, а из состояния футболистов. Например, Антону Миранчуку крайне противопоказано искусственное поле, поэтому он сыграл только тайм с Таджикистаном. Были повреждения у других игроков, которых мы не использовали. Те же замены Караваева и Джикии спустя час связаны с тем, что они неделю восстанавливались после повреждений, которые получили в клубах. Нам было важно сохранить футболистов здоровыми в конце сезона. Чтобы потом от клубов, я сейчас не про «Ростов», не было претензий к сборной, зачем нужны были эти якобы ненужные товарищеские матчи.

– При всех сложностях сборной России вы продлили контракт. Не смущало, что приходится играть с Таджикистаном и Узбекистаном?

– Пока ситуация такая, но мы же все надеемся вернуться к международным турнирам. Только не знаем, когда это случится. Раз при нашем тренерском штабе случилась эта ситуация – нам с этим и дальше жить и работать. Тем более что РФС разрешает совмещать работу в сборной с «Ростовом».

– Понятно, что вы не пророк и не политик, но всё же. Как думаете, мы скорее сможем побороться за путёвку на ЧМ-2026 или нет?

– Без понятия.

– Не хочется никого стравливать, но как вам слова ведущего Дмитрия Губерниева? Сразу после матча с Узбекистаном он выдал эмоциональную речь на федеральном канале. Среди прочего Губерниев говорил, что у людей в России непростая жизнь, а сборная в такой момент играет со счётом 0:0. Дословная цитата: «Вы обалдели? Нормально себя чувствуете сейчас? Миллионы зарабатывая в клубах, так играть за сборную!»

– Вопрос ко мне какой?

– Вы обалдели?

– Я не обалдел. Если бы нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего.

– Понятно, что сейчас вам нужно было посмотреть новых футболистов. Но глобально есть такое, что одна из задач сборной – делать болельщиков счастливыми?

– Вы реально считаете, что люди стали бы счастливее, если бы мы победили Таджикистан со счётом 3:0? Единственное, что сказали бы: «Ну, конечно, обыграли слабый Таджикистан. Нафиг оно было нужно». А ещё у нас было бы восемь травм. Кто был бы счастлив?

«Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду»

– Тренера сборной России почти всегда хейтят. Не важно, есть результат или нет. Не важно там Слуцкий, Черчесов или Карпин. Это сборная такая? Болельщики такие? Тренеры такие?

– Так происходит во всём мире. Хейтят, когда команда не побеждает. Когда выигрываешь, то всё нормально. С Киргизией играли хуже, много моментов допустили у своих ворот, но победили – 2:1. Через день все забыли. Болельщику нужен результат. Губерниев был счастлив, когда мы Киргизию обыграли? Балдел, наверное. Не обалдел, а именно балдел.

– Вашими персональными хейтерами становятся жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова, а также агенты Полина Лельчук и Алексей Сафонов. Все они намекают или открыто говорят, что в сборную России приглашают футболистов, чтобы им поднять трансферную стоимость.

– Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чём-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную. Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать? Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе «Динамо», чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы? Задайте им конкретный вопрос.

– Мы ещё зададим (ответ агента Сафонова тут. — Прим. «Чемпионата»), но люди иногда уходят от ответа.

– Просто кто-то что-то вбросил, а мы должны гадать? Если имена не называют, то вообще не надо обращать на это внимание.

Сборная России Фото: Александр Соболев, «Чемпионат»

– Оно так не работает. Если агенты наезжают на сборную, то мы не должны это игнорировать. Пускай даже эти наезды с недосказанностью.

– Тогда просто у меня об этом не спрашивайте. Без фамилий говорить не имеет смысла. Кого вообще надо было вызвать? Те, кто плюс-минус выделяется в РПЛ – все в сборной. Либо в главной, либо в молодёжной.

– Я сейчас открыл список бомбардиров. Из топ-4 россиян не вызван только Полоз. Почему не взяли его? Вы же тянете игроков «Ростова».

– Ему 30+ лет. Ну и чтобы его трансферную стоимость не поднимать, конечно (смеётся).

– Тимур Сулейманов – семь голов.

– Мы вызвали четырех нападающих, а пятый стал бы вообще перебором.

– Недавно я общался с Юрием Газинским. Он отмечал прогресс Каштанова.

– Сейчас как раз такое время, чтобы того же Каштанова посмотреть в какой-то момент. Посмотрим, как будет продолжать.

«В Италии у Шомуродова получается не так хорошо, как ему бы хотелось»

– Ещё пара вопросов, но не по составу. Год назад вы сказали, что найдёте человека, который слил информацию из сборной. Тогда речь шла о столкновении Кузяева и Смолова на тренировке. Нашли?

– Да.

– Это был футболист?

– Нет.

– Этого человека уже нет в сборной?

– Да.

– Бердыев – в «Сочи». Насколько вероятно, что Кафанов вернётся в его штаб?

– Я знаю, что при мне Виталич не уйдёт из «Ростова» никуда. Никуда и никогда.

– И последнее. В Ташкенте вы неформально пообщались с Шомуродовым. Как вам удалось сохранить такие отношения, несмотря на то что столько раз называли его кривоногим?

– Вы же это не всерьёз спрашиваете? У нас очень хорошие и близкие отношения, поэтому могу себе позволить называть его кривоногим, и мы вместе смеёмся. После того как он ушёл из «Ротова», мы созванивались и списывались. Первое время больше, потом меньше, естественно.

– Как считаете, насколько у Шомуродова получается себя показать в чемпионате Италии?

– В этом сезоне получается не так хорошо, как ему бы хотелось.

– Это у него игровой спад или команда ему не подходит?

– Не знаю. Я не смотрю за ним каждый день. Может, тренер его не видит, делая ставку на других футболистов. В «Роме» есть ещё два нападающих. Мягко говоря, неплохих – Абрахам и Белотти. Вопрос конкуренции, видимо.

– Вы можете называть футболистов и кривоногими, и жёстче. С Шомуродовым у вас сложились хорошие отношениям. А были случаи, когда игроки не воспринимали вашу манеру общения?

– Лучше спросите у футболистов. Я не могу ответить за них. Естественно, кому-то нравится, кому-то нет. Кого-то расслабляет, кого-то напрягает.