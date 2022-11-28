Катарские фанаты ответили сборной Германии на жест с закрытыми ртами. Фото
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Катарские болельщики ответили футболистам сборной Германии на жест с закрытыми ртами. Напомним, немецкие игроки в знак протеста закрыли рты руками во время командного фото перед матчем с Японией (1:2). Таким жестом сборная Германии показала своё отношение к запрету носить капитанские повязки OneLove на ЧМ-2022.
Фанаты из Катара повторили жест немецких футболистов, и сделали это достаточно иронично. Они вспомнили историю с уходом из сборной Германии Месута Озила — однажды полузащитник опубликовал в соцсетях фото с президентом Турции, подвергся за это критике немецких СМИ и был вынужден завершить карьеру в сборной в 29 лет. Катарские болельщики распечатали фотографии Озила и, держа их в руках, закрыли себе рты.
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