На матче ЧМ-2022 вывесили объединённый флаг России и Сербии. Фото
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Болельщики сборной Сербии во время матча ЧМ-2022 с Камеруном вывесили на своей трибуне необычное знамя. Они объединили флаги России и Сербии в один общий флаг, написав на нём: «Одни цвета, одна вера» (часть фразы написана на сербском языке).
Фото: «Чемпионат»
Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Камерун – Сербия проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, сборная Камеруна в 1-м туре чемпионата мира 2022 года потерпела поражение от команды Швейцарии – 0:1. Сербия также не набрала очков в игре со сборной Бразилии, уступив южноамериканцам – 0:2. Сборная России пропускает мундиаль в Катаре.
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